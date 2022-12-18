بطولة ميسي.. مشوار أسطوري للأرجنتين في مونديال قطر 2022

رحلة أسطورية خاضها المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر 2022 ستظل الأجيال تلو الأخرى تتذكرها مثلما فعل الجميع مع جيل راقصي التانجو الفائز بمونديال 1986 بالمكسيك بقيادة دييجو أرماندو مارادونا.
وحقق المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.
هزيمة مفاجئة
بدأ الأرجنتين المونديال بهزيمة مفاجئة أمام منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف، لكن رفاق ليونيل ميسي استطاعوا تدارك تلك الخسارة وانطلقوا في رحلتهم نحو اللقب واستطاعوا تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق فوزين متتاليين على المكسيك وبولندا بنفس النتيجة (2 – صفر).
وفي دور ثمن النهائي واصل منتخب التانجو مشواره بتخطي عقبة أستراليا بعد الفوز عليها (2 – 1) في مباراة بدا فيها رفاق ليونيل ميسي عازمين على التفوق وكانوا يؤدون بكل قوة، ويحترمون المنافس، وبالفعل تأهلوا إلى دور الثمانية.
وفي دور الثمانية هزمت الأرجنتين منتخب هولندا بركلات الترجيح من نقطة الجزاء (4 – 3) في واحدة من أفضل مباريات البطولة، وبعد تقدم الأرجنتين بهدفين نظيفين، عادت هولندا للمباراة وحققت التعادل في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء؛ لتمتد المباراة لوقت إضافي لم يسفر عن شيء.
عزيمة وإصرار
وفي مباراة نصف النهائي، استكمل المنتخب الأرجنتيني مسيرته نحو النهائي والفوز بلقب المونديال، بعدما قدم أفضل مستوياته الفنية في البطولة، وتفوق على نظيره الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
وتأهل الأرجنتين إلى النهائي ليواجه فرنسا، ولم يتلقَ سوى 5 أهداف وسجل 12 هدفاً في خط هجوم من الأقوى للبطولة.
تألق ميسي
ويمكن التأكيد أن العنوان الأهم بالنسبة للأرجنتين على مدار البطولة كان تألق ليونيل ميسي في كل المباريات، ويكفي أنه اللاعب الوحيد في تاريخ المونديال الذي سجل في كل أدوار المسابقات مما يعبر عما فعله ميسي في هذه البطولة من أجل إعادة اللقب الغائب عن راقصي التانجو منذ عام 1986. وفق “أخبار 24”.
ونجح ميسي في تسجل 7 أهداف في البطولة، وحطم كل الأرقام القياسية الممكنة سواء بالتربع على صدارة هدافي الأرجنتين في تاريخ المونديال برصيد 13 هدفاً، كما أصبح أكثر لاعب يشارك في تاريخ المونديال برصيد 26 مباراة.