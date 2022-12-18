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جديد المحليات > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
18/12/2022   10:46 م

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأحد)، برقيتي تهنئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأمير قطر، ولحكومة وشعب دولة قطر بالتقدم والازدهار، مشيداً بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما عبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

جديد المحليات
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