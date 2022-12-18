أرقام قياسية لا تتوقف.. ميسي ثاني أكبر لاعب يسجل فى تاريخ نهائي كأس العالم

أصبح النجم ليونيل ميسي ثاني أكبر لاعب يسجل فى نهائي كأس العالم 2022 فى تاريخه، وذلك بعد تسجيله هالهدف الأول فى مباراة الأرجنتين ضد فرنسا المقامة حالياً على ملعب “لوسيل”.
حسب لشبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة فى أرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن ليونيل ميسي بعمر 35 و177 يومًا هو ثاني أكبر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعد نيلس ليدهولم ضد البرازيل عام 1958 (35 و 264).
وسجل ليونيل ميسي هدف منتخب الأرجنتين الأول في الدقيقة 23 من عمر المباراة المقامة حالياً ليصل إلى الهدف السادس في البطولة، انفرد به بصدارة ترتيب هدافي المونديال بفارق هدف وحيد عن الفرنسي كيليان مبابي. وفق “أخبار 24”.