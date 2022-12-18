الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ دولة قطر بنجاح كأس العالم 2022

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشعب القطري بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم 2022 التي اختتمت اليوم 18 ديسمبر 2022.
وأشاد الأمين العام بحسن التنظيم الذي أبهر العالم، وجعل من البطولة نسخة تاريخية من بطولات كأس العالم أثنى عليها جميع المشاركين والمتابعين.
وحقق منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2؛ بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 3-3، مساء اليوم الأحد، بملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة. وفق “أخبار 24”.