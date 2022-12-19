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جديد المحليات > “النقل”: يُعاقب كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات بالغرامة المالية
19/12/2022   7:06 ص

“النقل”: يُعاقب كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات بالغرامة المالية

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أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو عبث بها أو نقلها أو قام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً يُعاقب بغرامة مالية وفقاً لقواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة.

وأوضحت الوزارة، أن المقصود بحرم الطريق هو العرض الكامل للطريق الإسفلتي ذاته وجزر الوسط والأكتاف والجوانب، وذلك وفقاً لتصميم الطريق والمسافات المنصوص عليها في القرارات والأوامر الصادرة بهذا الخصوص.

وشددت على ضرورة الالتزام بتنظيمات السير على الطريق وفقاً لما يحدده نظام المرور ولائحته التنفيذية.

"النقل": يُعاقب كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات بالغرامة المالية

وفق “أخبار 24”.

“النقل”: يُعاقب كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات بالغرامة المالية

جديد المحليات
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