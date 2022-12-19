طقس اليوم.. أجواء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع المركز، تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة وجازان، فيما ستكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف. وفق “أخبار 24”.