“الثقافة” توقِّع أول مذكرة تفاهم لرعاية استراتيجية مع “روشن”

وقَّعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم رعاية استراتيجية مع شركة روشن العقارية؛ لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة بما يحقق مستهدفات رؤية 2030، ودعم النهضة في مختلف مجالات القطاع الثقافي في المملكة.
وتضمنت المذكرة عدة مجالات، أهمها الرعاية الاستراتيجية المُقدمة من “روشن” لعدد من البرامج والفعاليات الثقافية لعام 2023؛ مما سيسهم في تطوير وتنمية القطاع الثقافي، واستدامة التعاون بين وزارة الثقافة و”روشن”.
كما شملت العمل التعاوني في مجال تطوير حملات تستهدف فئات المجتمع المختلفة؛ وذلك من خلال برنامج “روشن” للمسؤولية الاجتماعية “يحيك”؛ بهدف إيجاد إرث ثقافي، وتجارب ثرية للمجتمع السعودي.
وتأتي مذكرة التفاهم كخطوة أولى نحو شراكة أوسع ضمن الجهود التي تقودها وزارة الثقافة لتطوير قطاعها، من خلال عقد الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ لإثراء التجارب والخبرات في المجالات الثقافية المتنوعة، إلى جانب الحفاظ على تراث المملكة الأصيل وتعزيزه.
وأوضح نائب وزير الثقافة حامد فايز أن الاتفاقية تتضمن رعاية استراتيجية تدعم الفعاليات وبرامج الرعاية الثقافية لدى وزارة الثقافة من خلال إشراك القطاع الخاص، مبيناً أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الثقافية، وعقد الشراكات الاستراتيجية التي تُسهم في تنمية القطاع الثقافي.
من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر أن التعاون مع وزارة الثقافة يُقدّم قيمة مضافة لجهود “روشن” للحفاظ على تراث المملكة العريق، وتنميته، من خلال البرامج والفعاليات الثقافية العالمية.
وفق “أخبار 24”.