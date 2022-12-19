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رياضة > بعد التتويج بكأس العالم.. منتخب الأرجنتين يحتفل مع الجماهير في درب لوسيل (فيديو)
19/12/2022   7:06 ص

بعد التتويج بكأس العالم.. منتخب الأرجنتين يحتفل مع الجماهير في درب لوسيل (فيديو)

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لايزال المنتخب الأرجنتيني يواصل احتفالاته الجنونية بالتتويج بلقب بطولة كأس العالم بعد الفوز على منتخب فرنسا.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره فرنسا، بركلات الترجيح بنتيجة (4/ 2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت الأحد، في نهائي مونديال قطر 2022.

واتجه منتخب الأرجنتين مستقلا حافلة مفتوحة إلى منطقة درب لوسيل في الدوحة عاصمة قطر، للاحتفال رفقة الجمهور الأرجنتيني عقب الحصول على لقب كأس العالم. وفق “أخبار 24”.

بعد التتويج بكأس العالم.. منتخب الأرجنتين يحتفل مع الجماهير في درب لوسيل (فيديو)

رياضة
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