بعد التتويج بكأس العالم.. منتخب الأرجنتين يحتفل مع الجماهير في درب لوسيل (فيديو)

لايزال المنتخب الأرجنتيني يواصل احتفالاته الجنونية بالتتويج بلقب بطولة كأس العالم بعد الفوز على منتخب فرنسا.
وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره فرنسا، بركلات الترجيح بنتيجة (4/ 2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت الأحد، في نهائي مونديال قطر 2022.
واتجه منتخب الأرجنتين مستقلا حافلة مفتوحة إلى منطقة درب لوسيل في الدوحة عاصمة قطر، للاحتفال رفقة الجمهور الأرجنتيني عقب الحصول على لقب كأس العالم. وفق “أخبار 24”.
🎥 هنا الدوحة 🇶🇦:
بعد التتويج بـ #كأس_العالم.. #منتخب_الأرجنتين يحتفل مع الجماهير في درب لوسيل#كأس_العالم_FIFA 🏆 #قطر2022https://t.co/Ymx9f1ySg6 pic.twitter.com/CChGWAUP5O
— سبورت 24 (@sporty_24) December 18, 2022