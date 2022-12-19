مجلس التعاون: قطر أبهرت العالم بتقديم مونديال استثنائي وناجح بكل المعايير

أكد مجلس التعاون الخليجي أن دولة قطر أبهرت العالم بتنظيم نسخة استثنائية ناجحة بكل المعايير من كأس العالم 2022م.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، أن هذا التنظيم التاريخي المشرف يُضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها دولة قطر، ويشكل إنجازا خليجيا عربيا جديدا يبرهن على قدرة الكفاءات الخليجية والعربية لتحقيق الطموحات في كافة المجالات تحقيقاً لتوجيهات قادة دول المجلس.
وأشاد بالاستعدادات والتحضيرات المتميزة التي قامت بها دولة قطر خلال هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة، من خلال توفير الإمكانيات الكبيرة والإنجاز الرفيع الذي يؤكد منهج دولة قطر واستراتيجيتها في تنظيم مثل هذا الحدث العالمي، بالاعتماد على خبرات وكوادر وطنية؛ مما يعد اعتزازا لكافة أبناء دول مجلس التعاون والأمة العربية. وفق “أخبار 24”.