وزير الشؤون الإسلامية يوجه بالتحول الرقمي لكافة أعمال وخدمات المساجد

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كافة فروع الوزارة في مناطق المملكة بالعمل على نقل كافة الأعمال الخاصة بخدمات المساجد لدى وكالة الوزارة لشؤون المساجد إلى البيئة الرقمية وعلى الأجهزة الذكية مواكبة لرؤية 2030.
وأوضحت الوزارة أن مشروع التحول الرقمي في خدمات المساجد الذي تنفذه الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي بالتنسيق مع وكالة الوزارة لشؤون المساجد يهدف إلى تحديث كافة بيانات المساجد ومنسوبيها إلكترونياً وربط هذه البيانات ببقية الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن المشروع يعمل على تحويل العمل الإداري والرقابي إلى منظومة إلكترونية للمزيد من الدقة والموثوقية في البيانات وتسريع العمل وإنجازه، بما يحقق رفع مستوى الخدمات المقدمة للمساجد إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.