المملكة تستضيف اجتماعاً إسلامياً لإقرار اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد

تستضيف المملكة، ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الإسلامية، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الاجتماع الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة في (20- 21) ديسمبر 2022م، يأتي في سياق الدور الرائد للمملكة في العالم الإسلامي.
وأوضح أن هذا الاجتماع سيناقش مشروع إقرار “اتفاقية مكة المكرمة”، وهي إحدى مبادرات المملكة على الصعيد الدولي والإقليمي، والتي ستؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد إذ تعد الأولى من نوعها في تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولدعم الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الإسلامية.
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن الاجتماع يشهد مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة.