افتتح وزير التعليم، يوسف البنيان، فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالوزارة، الذي يقدم 750 خدمة حكومية تسهّل على المستثمرين من داخل وخارج المملكة بدء وممارسة أعمالهم الاقتصادية، بهدف رفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم عبر زيادة كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة لهم.
وأكد أن افتتاح فرع المركز بمقر الوزارة يأتي ضمن مساعي دعم التعليم وتطويره، وتنفيذ خطط تنميته، إلى جانب النهوض بالاستثمارات التعليمية، إذ إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الماضية، أثمرت عن إنشاء 120 مدرسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة استوعبت ما يزيد على 102 ألف طالب وطالبة.
وشهد البنيان مع وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الدكتور ماجد القصبي توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات الحكومية؛ لتمكين قطاع التعليم الأهلي، وتحسين متطلبات الاستثمار في القطاع، إلى جانب تمكين وزارة التعليم في التوسّع في عمليات استثمار العقارات المخصصة كمرافق تعليمية، وطرحها للقطاع الخاص عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.
وفق “أخبار 24”.