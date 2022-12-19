أظهرت إحصاءات وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا، اليوم (الإثنين)، تسجيل ارتفاع في الإصابات وحالات الشفاء وانخفاض الحالات الحرجة، واستقرار الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفق الإحصاءات، تم تسجيل 59 إصابة جديدة بكورونا، بزيادة 21 حالة عن أمس (الأحد)، ليصبح الإجمالي 826575 إصابة بالفيروس.
وأضافت أنه تم تسجيل 60 حالة تعافٍ جديدة بزيادة 11 حالة على أمس ليصبح الإجمالي 814101 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى ثبات عدد الوفيات عند حالتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 9498 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة الإجمالي بلغ 35 حالة، حيث غادرت 4 حالات العناية المركزة منذ يوم أمس.
وفق “أخبار 24”.