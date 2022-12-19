كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، لأمير منطقة الرياض عن الخطة الاستراتيجية التى أعدتها الوزارة للمنطقة والمشروعات المواكبة لرؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن وزارة الثقافة تستهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للثقافة تعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع الحوار الثقافي مع العالم، وتمكين وتشجيع المشهد الثقافي السعودي.
ومن جانبه أشاد الأمير فيصل بن بندر بالجهود التي تقدمها الوزارة بقيادة الأمير بدر بن عبدالله ودورها الريادي في تعزيز الثقافة الوطنية وتاريخ الموروث الثقافي والاعتزاز به.
وكان أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، قد استقبل في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الإثنين) وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله فرحان.
وفق “أخبار 24”.