ناقش مسؤولون بصندوق الاستثمارات العامة مع ممثلي القطاع الخاص السعودي، تفعيل دور القطاع في مشاريع واستثمارات الصندوق الحالية والمستقبلية، وزيادة المحتوى المحلي في مشاريع الصندوق ومشترياته.
جاء ذلك خلال لقاء موسع لصندوق الاستثمارات العامة مع رؤساء وأعضاء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض اليوم (الإثنين).
وأكد الاتحاد خلال اللقاء على فعالية نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية التواصل مع صندوق الاستثمارات العامة في دعم مسيرة قطاع الأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية له وخلق المبادرات التي تساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية للقطاع الخاص بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.
كما سلط اللقاء الضوء على مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والفرص المتاحة لقطاع الأعمال السعودي فيها وكيفية استفادة القطاع منها، بما في ذلك آليات التأهيل والتقديم للمشاريع، فضلاً عن استعراض الدور المحوري للصندوق كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وقيادة خطة التحول الوطني وتنويع الاقتصاد السعودي.
وفق “أخبار 24”.