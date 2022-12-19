نجحت إدارة الرعاية التخصصية بوزارة الصحة في تطبيق مبادرة عاجلة لإنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية عبر ابتكار بروتوكول لتشخيص الحالات في الميدان ونقلها لغرف عمليات قسطرة القلب بشكل عاجل دون المرور على أقسام الطوارئ.
مبادرة الرعاية العاجلة لحالات الجلطات القلبية #اللحظة_تنقذ نجحت منذ تطبيقها خلال الأشهر القليلة الماضية في إنقاذ 233 حالة جلطة قلبية عبر تقليل مدة انتظار كان يمكن أن تمتد لـ8 ساعات من توقيت استلام البلاغ على رقم الطوارئ 997، إلى أقل من 54 دقيقة متخطية المعدل العالمي الحالي والذي يصل لساعتين.
المبادرة التي قدمتها الصحة السعودية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي تقع ضمن برنامج أكبر لتحول القطاع الصحي في البلاد، والذي يركز على جعل الخدمات الطبية متوفرة بشكل أسرع وبجودة أعلى.
وفق “أخبار 24”.