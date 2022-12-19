أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 14 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية القضاة إلى درجة “رئيس محكمة استئناف”، و”وكيل محكمة /أ”، و”قاضي/أ”، و”قاضي/ب”، و”قاضي/ج”، بالإضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين.
وأكد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير العمل به، وتدعيمه بالكفاءات القضائية للوصول إلى التميز الذي تنشده. وفق “أخبار 24”.