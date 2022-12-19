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جديد المحليات > بالفيديو.. مدير “المرور”: الأشهر الماضية فقدنا أسراً كاملة بسبب الجوال
19/12/2022   6:30 م

بالفيديو.. مدير “المرور”: الأشهر الماضية فقدنا أسراً كاملة بسبب الجوال

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قال مدير عام المرور، العميد محسن الزهراني إن الأشهر الماضية شهدت وقوع حـوادِث قاتلة راح ضحيتها أسر كاملة في عدة مناطق بالمملكة بسبب استخدام الجوال.

وأضاف العميد الزهراني، خلال فعالية السلامة المرورية 2022 بمنطقة تبوك، أن أحد الحـوادث المروعة أسفر عن وفـاة 7 أشخاص، وآخر وقع في محافظة المهدية وأدى إلى وفاة أسرة كاملة وإغلاق بيتهم، مهيباً بالجميع عدم استخدام الجوال أثناء القيادة إلا للضرورة.

من جانب آخر، أكد مدير عام المرور انخفاض الوفيات الناتجة عن الحوادث في المملكة، من 27 وفاة لكل 100 ألف في عام 2016؛ إلى 13.17 وفـاة لكل 100 ألف في عام 2021؛ وذلك نتيجة الجهود المبذولة من لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى تخفيض النسبة إلى الثلثين، أي إلى 8 وفيات لكل 100 ألف خلال 2030، مطالباً جميع الجهات المختصة بالتكاتف لتحقيق الهدف المنشود.

بالفيديو.. مدير “المرور”: الأشهر الماضية فقدنا أسراً كاملة بسبب الجوال

جديد المحليات
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