نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “هيئة الاتصالات” تكشف متوسط سرعات التحميل بمدينة الرياض بالربع الثالث من 2022
19/12/2022   6:31 م

“هيئة الاتصالات” تكشف متوسط سرعات التحميل بمدينة الرياض بالربع الثالث من 2022

+ = -
651

استعرضت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير مقياس الجيل الخامس بمدينة الرياض خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وجاءت شركة Stc في الصدارة على مستوى سرعة التحميل بالرياض بـ283.5 ميجابت في الثانية، تليها “موبايلي” بـ218.1 ميجابت في الثانية، ثم “زين” بـ206.8 ميجابت في الثانية.

واحتلت “زين” الصدارة على مستوى تغطية الجيل الخامس بـ89.9%، تليها stc بـ81.7%، ثم “موبايلي” بـ74.2%.

وأشار التقرير إلى أن متوسط الجيل الخامس بالرياض بلغ 248 ميجابت في الثانية، فيما كان إجمالي التغطية بالمدينة 93.6%. وفق “أخبار 24”.

“هيئة الاتصالات” تكشف متوسط سرعات التحميل بمدينة الرياض بالربع الثالث من 2022

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885242055.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.