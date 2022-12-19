“هيئة الاتصالات” تكشف متوسط سرعات التحميل بمدينة الرياض بالربع الثالث من 2022

استعرضت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير مقياس الجيل الخامس بمدينة الرياض خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وجاءت شركة Stc في الصدارة على مستوى سرعة التحميل بالرياض بـ283.5 ميجابت في الثانية، تليها “موبايلي” بـ218.1 ميجابت في الثانية، ثم “زين” بـ206.8 ميجابت في الثانية.
واحتلت “زين” الصدارة على مستوى تغطية الجيل الخامس بـ89.9%، تليها stc بـ81.7%، ثم “موبايلي” بـ74.2%.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الجيل الخامس بالرياض بلغ 248 ميجابت في الثانية، فيما كان إجمالي التغطية بالمدينة 93.6%. وفق “أخبار 24”.