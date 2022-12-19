نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > يستفيد منها 4 الآف مصنع وطني.. رفع القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية إلى 576 منتجاً
19/12/2022   6:30 م

يستفيد منها 4 الآف مصنع وطني.. رفع القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية إلى 576 منتجاً

+ = -
729

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إضافة 166 منتجًا في القائمة الإلزامية لمجموعة من القطاعات الإستراتيجية، ليصل إجمالي المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية إلى 576.

وشملت القائمة قطاع البناء والتشييد، وقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع المواد الكيميائية، حيث سيلتزم المتعاقدون مع الجهات الحكومية بهذه القائمة عند تنفيذ العقود.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، أن الإنفاق الحكومي المتوقّع على هذه القطاعات يصل إلى ما يُقارب ملياري ريال يستفيد منه 4 آلاف مصنع وطني، حيث بلغ عدد المنافسات التي تنطبق عليها الآلية في عام 2022 أكثر من 41 ألف منافسة بقيمة 42 مليار ريال.  وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه سيتم الإعلان قريباً عن عدد من القطاعات الجديدة، مؤكداً أن القائمة الإلزامية تسعى إلى تمكين الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية، كما تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنّعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية.

يستفيد منها 4 الآف مصنع وطني.. رفع القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية إلى 576 منتجاً

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885242056.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.