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رياضة > لجنة الانضباط تعاقب رئيس الهلال ومحترف النصر
19/12/2022   6:30 م

لجنة الانضباط تعاقب رئيس الهلال ومحترف النصر

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغرم رئيس الهلال فهد بن نافل 20 ألف ريال بداعي الدخول إلى مضمار الملعب قبل نهاية مباراة الهلال والباطن ، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المواجهة.

وغرمت لجنة الانضباط لاعب النصر بيتي مارتينيز20 ألف ريال لدخوله غرفة تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف مباراة الفريق والرائد.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف لاعب نادي الطائي أمير سعيود مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة؛ والزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

لجنة الانضباط تعاقب رئيس الهلال ومحترف النصر

رياضة
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