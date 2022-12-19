“التلفزيون” و”إحسان” توقّعان اتفاقية لعرض منتجات “مركز التلاوات والأحاديث”

وقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون والمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” اتفاقية عرض المنتجات الوقفية الخاصة بالمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية.
وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في المبادرات الخيرية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني وتحسين كفاءة العمل الخيري والإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد الحارثي، أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية إحدى المبادرات الإعلامية التي أعلنتها الهيئة لتلبية الاحتياج وتحقيق التكامل في الإعلام القرآني والنبوي، مشيراً إلى أن المركز يعمل على إتاحة الفرصة للمواطن والمقيم أن يسهما في صناعة هذا المحتوى من خلال المنصات الرسمية مثل منصة إحسان.
ونوه إلى أن الشراكات عامل مهم لتحقيق مستهدفات الهيئة التنموية، والانتشار وبناء شراكات موسعة مع القطاعات كافة خلال عام 2023 وفقاً لإستراتيجيتها التي تسعى لإيجاد مكانة مميزة للهيئة كشريك وداعم لجميع القطاعات في المجتمع السعودي والإسهام في تحقيق رؤية 2030.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، والرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس إبراهيم الحسيني.
وفق “أخبار 24”.