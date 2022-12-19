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جديد المحليات > “البسامي” يدشن الملتقى السنوي الثاني لمديري إدارات الأدلة الجنائية
19/12/2022   9:42 م

“البسامي” يدشن الملتقى السنوي الثاني لمديري إدارات الأدلة الجنائية

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دشن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اليوم (الاثنين)، الملتقى السنوي الثاني لمديري إدارات الأدلة الجنائية، بمقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وذلك بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وقام “البسامي” بجولة في مختبرات الأدلة الجنائية، تضمنت إدارة المختبرات الجنائية وإدارة فحص الأسـلحة النارية وآثار الآلات ومسرح الحـادث التطبيقي ومختبر الفحوص الفنية للبصمات ومختبر فحص ومقارنة الصور، وكذلك مختبر فحص الجرائم المعلوماتية والأدلة الرقمية وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير.

واطّلع مدير الأمن العام خلال الجولة على أحدث التجهيزات الفنية والأجهزة التقنية ومراحل التطوير والإنجازات في الكشف عن القضايا.

"البسامي" يدشن الملتقى السنوي الثاني لمديري إدارات الأدلة الجنائية

"البسامي" يدشن الملتقى السنوي الثاني لمديري إدارات الأدلة الجنائية

"البسامي" يدشن الملتقى السنوي الثاني لمديري إدارات الأدلة الجنائية

وفق “أخبار 24”.

“البسامي” يدشن الملتقى السنوي الثاني لمديري إدارات الأدلة الجنائية

جديد المحليات
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