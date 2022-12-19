انعقاد اجتماع اللجنة الأذربيجانية السعودية المشتركة.. وتوقيع 7 اتفاقيات

عُقد اليوم (الإثنين)، الاجتماع السابع للجنة الأذربيجانية السعودية المشتركة في العاصمة الأذربيجانية باكو برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير المالية الأذربيجاني سمير شريفوف، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.
وأكد “الفالح” في كلمته على أهمية تعزيز وتوحيد الجهود المشتركة وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في تقديم الدعم والمميزات للمستثمرين لتنمية الاستثمارات.
من جهة أخرى، عقد منتدى الاستثمار الأذربيجاني – السعودي الذي قدم خلاله العديد من العروض الهادفة إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية للبلدين والفرص المتاحة، إضافةً إلى ما اشتمل عليه المنتدى من جلسات نقاش واجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة من الجانبين.
وشهد الاجتماع والمنتدى توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأذربيجاني المشترك ومذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، إضافةً إلى 6 اتفاقيات في مجالات السياحة والموارد البشرية والتشييد والبناء والبنية التحتية.
وفق “أخبار 24”.