لتشغيل 43 موقع تراث ثقافي.. هيئة التراث توقع اتفاقية تعاون مع “علم”

وقعت هيئة التراث، اليوم (الاثنين)، اتفاقية تعاون مع شركة “علم” لإدارة وتشغيل مراكز زوار مواقع التراث الثقافي بالمملكة، بمقر وزارة الثقافة “جاكس” بمحافظة الدرعية، بحضور وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة من قبل الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، في المرحلة الأولى تجهيز وتشغيل مواقع التراث الثقافي في 43 موقع تراث ثقافي حول المملكة، وبناء وتطوير النموذج التشغيلي والتصميم والتجهيز الهندسي والتشغيل والتحسين المستمر لتلك المواقع. وفق “أخبار 24”.
وستوفر الاتفاقية خدمات إحصائية لدعم هيئة التراث في قياس ورصد أعداد الزوار واستطلاع الآراء، وتقييم ودراسة الجدوى الاستثمارية واستدامة المواقع ومراكز الزوار بحيث تشمل نموذج مشاركة الإيرادات، إضافة إلى تقديم خدمات التسويق وبناء المحتوى للتعريف بالمواقع التراثية ورفع أعداد الزوار، وإثراء تجربة الزائر لتلك المواقع.