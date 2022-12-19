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جديد المحليات > لتوعية ضيوف الرحمن بالمناسك.. وزير “الحج” يدشن فيلم “رحلة العمر”
19/12/2022   9:43 م

لتوعية ضيوف الرحمن بالمناسك.. وزير “الحج” يدشن فيلم “رحلة العمر”

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دشَن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، اليوم (الإثنين)، فيلمًا توعويًا بعنوان “رحلة العُمر”، في إطار الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع الهيئة العامة للأوقاف، والخطوط السعودية، لتوعية ضيوف الرحمن القادمين من بلاد العالم لأداء مناسك الحج والعمرة.

وقدَم الفيلم، الذي تمت ترجمته لـ9 لغات، عددًا من القصص والمشاهد التوعوية التي تم تصويرها في أكثر من 14 موقعا خلال 7 أسابيع، وشارك في العمل أكثر من 800 ممثل رئيسي وثانوي، حيث تناول جميع الموضوعات التفصيلية التي تهم قاصدي بيت الله الحرام، بأسلوب مُبسط وشيق يغطي جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم لمناسكهم بيسر وطمأنينة. وفق “أخبار 24”.

وسيتم تضمين الفيلم عبر باقة محتوى الترفيه الجوي على طائرات الخطوط السعودية، التي تبلغ حاليًا أكثر من 5 آلاف ساعة ترفيهية.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للتوعية بوزارة الحج والعمرة، تركي الخلف، إن الفيلم الذي أنتجته الوزارة سيتم عرضه على متن طائرات الخطوط السعودية من خلال قناة الحج والعمرة.

لتوعية ضيوف الرحمن بالمناسك.. وزير “الحج” يدشن فيلم “رحلة العمر”

جديد المحليات
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