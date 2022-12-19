بالصور.. وزير الثقافة يتفقد مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني بالرياض

تفقد وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، اليوم (الاثنين)، مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض، والتي تتضمن 15 قصرًا تراثيًا.
ودشن وزير الثقافة المرحلة الثانية من المشروع بعد أن انتهت أعمال الدراسات والتصاميم، وتهيئة وإدارة المواقع والتدعيم المؤقت للمباني
يهدف المشروع إلى المحافظة على مباني التراث العمراني، وإبراز الهوية المحلية، وجعلها موردًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياحيًا، وتحمل المباني المستهدفة في المشروع تراثاً عمرانياً ذا أهمية معمارية وتاريخية، كما أسهمت في تشكيل ذاكرة وتاريخ العاصمة الرياض.
وكانت هيئة التراث قد أدرجت هذه المباني في قائمة السجل الوطني للتراث العمراني، الذي يُعنى بحصرها وتسجيلها وتصنيفها وتوثيقها.
وفق “أخبار 24”.