الحجرف يؤكد وقوف “مجلس التعاون” مع الأردن في مواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، على تضامن ووقوف دول المجلس مع الأردن في مواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره.
وأكد الأمين العام موقف دول مجلس التعاون الثابت في إدانة كافة أشكال وصور العنف والتطرف والإرهـاب مهما كانت دوافعه ومسبباته، مشدداً على دعم دول المجلس لما يتخذه الأردن من إجراءات وتدابير أمنية لصون أمنه وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشاد بيقظة السلطات الأمنية الأردنية وقدرتها على التعامل مع العناصر المطلوبة أمنيًا، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه.وفق “أخبار 24”.
وعبّر الحجرف عن خالص تعازيه ومواساته إلى المملكة الأردنية الهاشمية في استشهاد 3 من رجال الشرطة أثناء مداهمة أمنية، داعياً المولى عز وجل أن يرحمهم وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن من كل سوء ومكروه.