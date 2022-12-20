وسط مكاسب محدودة.. ارتفاع جديد في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطاتها الاستراتيجية.
واعتبر محللون، أن المكاسب التي تم تحقيقها كانت محدودة؛ بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أي 0.8 %، لتصل إلى 80.40 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتاً أي 0.9 % إلى 75.84 دولار للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتاً في الجلسة السابقة. وفق “أخبار 24”.