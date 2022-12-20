نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وسط مكاسب محدودة.. ارتفاع جديد في أسعار النفط
20/12/2022   7:16 ص

وسط مكاسب محدودة.. ارتفاع جديد في أسعار النفط

+ = -
703

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطاتها الاستراتيجية.

واعتبر محللون، أن المكاسب التي تم تحقيقها كانت محدودة؛ بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أي 0.8 %، لتصل إلى 80.40 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتاً أي 0.9 % إلى 75.84 دولار للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتاً في الجلسة السابقة.  وفق “أخبار 24”.

وسط مكاسب محدودة.. ارتفاع جديد في أسعار النفط

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885242118.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.