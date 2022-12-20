خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العالم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ببرقيتي تهنئة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.
وقال خادم الحرمين: “يسرنا بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار”.
بدوره قال ولي العهد في برقيته: “يسعدني بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق”. وفق “أخبار 24”.