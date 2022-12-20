داعياً إلى الابتعاد عن التعقيدات.. أمير القصيم: الروتين يضر بالتنمية والاستثمار

أكد أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل، أن الروتين وتعقيد الإجراءات مضران للتنمية والاستثمار، داعياً إلى أهمية مرونة المسؤول وبُعده عن التعقيدات للوصول إلى المصلحة العامة قدر الإمكان.
وقال الأمير فيصل بن مشعل خلال جلسته الأسبوعية في قصر التوحيد بمدينة بريدة، إن الدولة تحرص على جلب الفرص الاستثمارية للوطن، مشدداً على أن الروتين بالنسبة للاستثمار يعقد الإجراءات.
ونوه خلال الجلسة التي حملت عنوان “الروتين .. وأثره على التنمية” وحضرها عدد من المسؤولين والأهالي والأعيان بالمنطقة، إلى أن المملكة تشهد تطوراً كبيراً في أتمتة الإجراءات من خلال التحول للتطبيقات الإلكترونية التي يأتي في مقدمتها نظام “أبشر” الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هناك جانباً آخر في غاية الأهمية وهو تنفيذ المشاريع ومتابعتها وإجراءاتها وإنهاؤها بأسرع ما يمكن بعيداً عما يعطلها؛ بسبب الروتين والبيروقراطية، منوهاً إلى دور اللجان التي عملت عليها إمارة المنطقة لتكون عوناً للمسؤولين لمعرفة الخلل ومحاربة الروتين، وإنجاز المشاريع كونها مهمة للوطن والمنطقة.