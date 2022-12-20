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جديد المحليات > وزير الطاقة يُطلع وفداً أوروبياً على جهود المملكة بمجال تقنيات الطاقة النظيفة
20/12/2022   7:16 ص

وزير الطاقة يُطلع وفداً أوروبياً على جهود المملكة بمجال تقنيات الطاقة النظيفة

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عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اجتماعاً في مكتبه بالرياض مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس اللجنة ديفيد ماك اليستر.

وجرى خلال الاجتماع، عرض جهود المملكة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة، ضمن مساعيها لقيادة التحول في مجال الطاقة عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

واستعرض الاجتماع جهود المملكة في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى سعيها لتكون أكبر مصدِّر للهيدروجين النظيف في العالم. وفق “أخبار 24”.

وأطلع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوفد على ما تبذله المملكة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال الطاقة للوصول لأنظمة ذات كفاءة عالية دون تحيز أو تمييز ضد أي من مصادرها، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الجانبين المصدرين في الشرق الأوسط والمستهلكين في أوروبا للدفع بتعزيز هذه الجهود.

وزير الطاقة يُطلع وفداً أوروبياً على جهود المملكة بمجال تقنيات الطاقة النظيفة

جديد المحليات
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