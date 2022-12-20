دعت الهيئة العامة للنقل مجدداً الشباب والفتيات السعوديين إلى الاستفادة من برنامج دعم العمل الحر في “تطبيقات توصيل الطلبات”، الذي يستهدف العاملين المتفرغين في هذا النشاط، وكذلك الباحثين عن عمل.
وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت 16 تطبيقًا في نشاط توصيل الطلبات؛ وذلك لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات للاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 3 آلاف ريال شهريًّا، في حال تقديم 30 طلبًا على الأقل في الشهر.
وأشارت إلى أن الدعم مقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” كأحد أهداف الهيئة بالتعاون مع “هدف” للإسهام في رفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط الحيوي والواعد، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن الشروط المطلوبة للتسجيل في التطبيقات تضمنت أن يكون المتقدم سعوديًّا وغير موظف متقاعد، وألا يكون على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، أو طالبًا منتظمًا، أو لديه عمل خاص، أو ممن يستفيدون حاليًّا من أحد برامج الدعم المقدمة من “هدف” لدعم التوظيف، وأن يحصل المتقدِّم على وثيقة “عمل حر” عبر التسجيل في البوابة الوطنية للعمل الحر.