بحضور وزير الطاقة.. ورشة عمل تعريفية حول تعديلات تقديم الخدمات الكهربائية

نظمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عبر الاتصال المرئي، اليوم (الاثنين)، ورشة عمل تعريفية حول تعديلات دليل تقديم الخدمة الكهربائية وتكاليف إيصال الخدمة، بحضور وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وأكد وزير الطاقة، خلال الورشة، أن هذه القرارات تعد نتاجًا للإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية لقطاع الكهرباء، التي تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تهدف لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته، بما يصب في مصلحة المستهلكين، وينعكس على نمو الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة مستهدفات كفاءة تحسين الخدمة بشكل دوري. وفق “أخبار 24”.
وسلَّطت الورشة الضوء على التعديلات الجديدة التي تضمنها دليل تقديم الخدمة الكهربائية وتكاليف إيصال الخدمة، بالإضافة إلى الإجابة عن العديد من الاستفسارات والتساؤلات للحضور.