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جديد المحليات > طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بينها مكة المكرمة
20/12/2022   3:37 م

طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بينها مكة المكرمة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء) في مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، منوهاً إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.  وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بينها مكة المكرمة

جديد المحليات
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