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جديد المحليات > مع انتعاش الأسواق بتزايدهم.. هذه البضائع الأكثر طلبا بين المعتمرين
20/12/2022   3:39 م

مع انتعاش الأسواق بتزايدهم.. هذه البضائع الأكثر طلبا بين المعتمرين

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تزايدت أعداد المعتمرين بمكة المكرمة خلال الفترة الحالية، الأمر الذي انتعشت معه حركة التجارة والإقبال على الفنادق والمطاعم.

وشهدت المنطقة المركزية بالعاصمة بالمقدسة والأحياء الأخرى كثافة في الإقبال عليها وازدادت عملية إشغال الفنادق والشقق الفندقية المفروشة والتي وصلت لأكثر من 200 فندق وشقة فندقية، مع ارتفاع حركة الإقبال على المطاعم ووسائل النقل والأسواق والمراكز التجارية .

كما شهدت أسواق العاصمة المقدسة حركة اقتصادية نشطة، حيث جاءت الملابس الجاهزة كأكثر البضائع طلباً بين المتسوقين والهدايا وماء زمزم، وذلك لحرص عدد من المعتمرين على شراء الملابس الجاهزة والزّي العربي الذي يشمل الملابس التراثية مثل الثوب والغترة والعقال الذهبي المقصّب وملابس الأطفال، إضافة إلى المستلزمات النسائية المختلفة كالحناء وكحل الإثمد والذهب والفضة .  وفق “أخبار 24”.

مع انتعاش الأسواق بتزايدهم.. هذه البضائع الأكثر طلبا بين المعتمرين

جديد المحليات
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