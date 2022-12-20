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رياضة > بالفيديو :وسط استقبال حافل.. منتخب الأرجنتين يصل إلى بلاده حاملا كأس العالم
20/12/2022   3:58 م

بالفيديو :وسط استقبال حافل.. منتخب الأرجنتين يصل إلى بلاده حاملا كأس العالم

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وصلت طائرة بعثة منتخب الأرجنتين، اليوم (الثلاثاء)، إلى مطار إيسيسا الدولي في بوينس أيريس، وذلك بعد تتويجه ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

وبعدما حطت الطائرة على أرض مطار العاصمة الأرجنتينية، بدأت بعثة المنتخب في الخروج منها حيث تقدمهم النجم العالمي ليونيل ميسي، حاملا كأس العالم، ليتوالى بعد ذلك خروج بقية اللاعبين والإدارة الفنية للمنتخب.

وشقت البعثة طريقها على سجادة حمراء وصولا إلى حافلة مكشوفة على وقع أغنية “Muchachos” الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة “لا موسكا”، ثم غادرت الحافلة بعد ذلك إلى مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعبون بجولة في وسط مدينة بوينوس أيرس اعتبارا من ظهر اليوم، حيث سيستقبلهم الملايين من الجماهير في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في بلادهم.

يذكر أن منتخب الأرجنتين فاز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.

 منتخب الأرجنتين

منتخب الأرجنتين

منتخب الأرجنتين

منتخب الأرجنتين

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو :وسط استقبال حافل.. منتخب الأرجنتين يصل إلى بلاده حاملا كأس العالم

رياضة
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