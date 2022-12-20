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جديد المحليات > وزير العدل يكلف “نورة الغنيم” مديراً لصندوق النفقة
20/12/2022   3:42 م

وزير العدل يكلف “نورة الغنيم” مديراً لصندوق النفقة

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أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة، وليد الصمعاني، قراراً بتكليف نورة بنت عبدالله الغنيم، بالعمل مديراً عاماً لصندوق النفقة.

وأبانت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة، حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

يذكر أن صندوق النفقة دشن مؤخرًا موقعه الإلكتروني الجديد، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة. وفق “أخبار 24”.

وزير العدل يكلف “نورة الغنيم” مديراً لصندوق النفقة

جديد المحليات
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