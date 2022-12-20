اتفاقية بين "العقاري" و"دويتشة الخليج" لزيادة فرص تملك المواطنين للسكن

وقع صندوق التنمية العقارية اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية مشتركة مع شركة “دويتشة الخليج للتمويل”، ضمن برنامج تمويل شركات التمويل العقاري، وذلك بهدف تمكينها من الإسهام في زيادة فرص تملّك المستفيدين للمسكن الملائم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لسلسلة شراكات الصندوق الرامية إلى توفير أفضل الحلول التمويلية والسكنية مع قطاع سوق التمويل العقاري والقطاع العقاري.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “دويتشة الخليج” محمد صالح الدويش إن سوق التمويل العقاري بالمملكة يشهد نقلة نوعية بفضل التشريعات والتنظيمات من البنك المركزي والعمل التكاملي مع منظومة الإسكان.
وأعرب عن أمله أن تتكلل الجهود بين الصندوق العقاري وقطاع التمويل العقاري في تحقيق أهداف برنامج تمويل شركات التمويل العقاري.
وفق “أخبار 24”.