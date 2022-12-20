مصادر رداً على شكوى وزير الشؤون الإسلامية: السفر تحكمه أنظمة الطيران

كشفت مصادر مطلعة، أن السفر من المملكة إلى جاكرتا مروراً بعدة دول تحكمه قوانين وأنظمة حريات الطيران، وذلك رداً على شكوى وزير الشؤون الإسلامية، عبد اللطيف آل الشيخ، بتفاجئه بتغيير مسار رحلته على متن الخطوط السعودية إلى جاكرتا والمرور بماليزياً.
وقالت المصادر لـ “أخبار 24” إنه بعد جائحة كوروناً خصص مطار جدة لجميع الرحلات إلى جاكرتا بأمر سام، نظراً لأن أغلب المسافرين إلى جاكرتا يكونون من المعتمرين من الجنسية الإندونيسية، لذا فإن السفر من أي مدينة بالمملكة يكون عبر مطار جدة إلى جاكرتا.
وفيما يخص المرور ببعض الدول خلال الرحلة، أكدت المصادر ان ذلك يحكمه حريات الطيران التسع والتي من أبرزها هدف التزود بالوقود أو إجراء صيانة للطائرات أو إنزال وأخذ ركاب من دولة ثالثة، فعلى سبيل المثال قد تتوقف رحلة من الرياض إلى لوس أنجلوس في لشبونة للتزود بالوقود.
وكان وزير الشؤون الإسلامية، عبد اللطيف آل الشيخ، قال في شكواه إن مسار الرحلة عجيب غريب من الرياض إلى جدة إلى جاكرتا، مضيفا أن الرحلة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع في جدة، كما تفاجأ عند صعود الطائرة بأنه سيذهب إلى ماليزيا كوالالمبور ثم إلى جاكرتا، مؤكداً أن هذا المسار لم يكن في جدول الرحلة عند الحجز، متسائلا عن المسؤول عن إزعاج الركاب المسافرين في مثل هذه المواقف.