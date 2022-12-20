“الأرصاد”: تقلبات جوية تشهدها المملكة ابتداءً من الغد

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق، وذلك ابتداءً من يوم غد (الأربعاء)، وحتى الجمعة المقبل، عبر هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد وجريان السيول.
وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مساء غد، وتزداد من صباح الخميس إلى الجمعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة وتشمل “العاصمة المقدسة، وجدة، والطائف، ورابغ، والجموم، والكامل، وخليص، وبحرة، ومن ثم تمتد لتشمل “الليث، والقنفذة، والعرضيات، وأضم، وميسان”.
وأشار التقرير إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على منطقة الباحة، ويشمل ذلك الباحة ، وبلجرشي، والمندق، والقرى، وقلوة، والمخواة، ومنطقة المدينة المنورة وتشمل “المدينة المنورة، والمهد، والحناكية ، ووادي الفرع”، كما تتأثر بهذه الأجواء كل من بقعاء، والغزالة، والشنان ومعظم محافظات حائل، ورفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وكذلك وبريدة، وعنيزة، والرس ومعظم أنحاء المنطقة.
وتوقع هطول الأمطار في المنطقة الشرقية، ويشمل ذلك حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، وكذلك عددا من محافظة منطقتي القصيم والرياض منها عفيف، والدوادمي، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء، والنماص، وبلقرن، والمجاردة، ومحايل، وبارق، وتنومة.
وفي السياق ذاته، توقع التقرير أن تكون الأمطار “متوسطة في مجملها يومي الخميس والجمعة على أجزاء من منطقة الرياض، ويشمل ذلك العاصمة الرياض، والخرج، والمزاحمية، والقويعية، ومنطقة تبوك “حقل، والوجه، وضباء، وأملج، ونيوم، وشرما”، والمدينة المنورة ويشمل “العيص، وبدر، وينبع، والعلا، وخيبر”، بالإضافة إلى منطقة جازان والحدود الشمالية والجوف، ويشمل ذلك فيفا، والخوبة، والعارضة، وهروب، والحرث، والدائر، والشقيق، وعرعر وطريف، وسكاكا، ودومة الجندل، والقريات طبرجل.
ولم يستبعد المركز تساقط الثلوج مساء الخميس والجمعة على مرتفعات جبل اللوز، علقان ، الظهر في تبوك، بينما تنخفض درجة الحرارة ويتكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال منطقة المدينة المنورة، ابتداءً من مساء الخميس، إذ يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى بين 5-1م ، ومن ثم يمتد الانخفاض في درجة الحرارة من مساء يوم الجمعة إلى منطقة القصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية لتصل ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى نشاط الرياح السطحية المتسببة في ارتفاع الأمواج يومي الخميس والجمعة على الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة وينبع، ومنطقة مكة المكرمة وجدة، رابغ، الليث، القنفذة، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين ونص.