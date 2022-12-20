الرئيس التنفيذي لشركة الصافي دانون في زيارة لمركز الكلى بمستشفى الملك خالد بالخرج

قام الرئيس التنفيذي لشركة الصافي دانون المحدودة الأستاذ: هشام عز العرب بزيارة لمركز الكلى في مستشفى الملك خالد بالخرج.
وكان في استقباله مساعد مدير المستشفى للشؤون الإدارة والمالية الأستاذ : يزيد العنزي وبحضور مدير الخدمات المساندة والصيانة لشركة الصافي دانون عبدالرحمن المطلق و مدير العلاقات الحكومية لشركة الصافي دانو الاستاذ/ طلال العتيبي وعدد من قيادات المستشفى.
حيث قام بجولة ميدانية للمركز الذي يضم 52 جهازا للغسيل الكلوي، وزعت للرجال والنساء، يخدم 78 مريض بعدد جلسات شهرية 2260 . كما زار قسم المختبر وبنك الدم المركزي و قسم العناية المركزة ومركز الأمير سلطان لجراحة القلب.
واعرب الرئيس التنفيذي لشركة الصافي دانون عن بالغ شكره وتقديره للجهود المتميزة التي تقدمها إدارة المستشفى وللعاملين من الطاقم الصحي والإداري من خدمات صحية وفق أعلى المعايير المعتمدة.