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جديد المحليات > “محالة” مهرجان الإبل .. ماضٍ عمره 120 عاماً يوثق طريقة استخراج مياه الآبار
20/12/2022   6:45 م

“محالة” مهرجان الإبل .. ماضٍ عمره 120 عاماً يوثق طريقة استخراج مياه الآبار

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أعادت “المحالة” التي زيّنت أحد أركان منصة “همة طويق” بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، ذكريات الماضي للزوار.

وتجاوز عمر القطعة المعروضة التي كانت تستخدم لاستخراج مياه الآبار، أكثر من 120 عامًا، وعُرضت بسعر 30 ألف ريال.

وتُصنع المحالة من خشب الأثل، ولديها أسنان يكون بداخلها حبل الرشا، وتشبه العجلة نوعًا ما، فيما تُربط تلك الأسنان مع بعضها عن طريق ما يسمى بالقدّ المعمول من جلد الجمل.

يُذكر أن إدارة المهرجان عملت على تطوير وتجهيز “منصة طويق”، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري، مع استقطابها متاحف أثرية ومصانع حديثة عملت على تدوير منتجات الإبل في الصناعات وإنتاج المواد الغذائية.

"محالة" مهرجان الإبل .. ماضٍ عمره 120 عاماً يوثق طريقة استخراج مياه الآبار

وفق “أخبار 24”.

“محالة” مهرجان الإبل .. ماضٍ عمره 120 عاماً يوثق طريقة استخراج مياه الآبار

جديد المحليات
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