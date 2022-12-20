“البحر الأحمر” تعيد سلحفاة مهددة بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية بعد تعافيها

نجح فريق مكون من شركة “البحر الأحمر الدولية”، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية و”فقيه أكواريوم”، في إعادة “سلحفاة صقرية المنقار، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض، إلى بيئتها الطبيعية في البحر الأحمر بعد تعافيها.
جاء ذلك بعد أن تم العثور عليها منذ شهر تعاني من عدم القدرة على الغوص بشكل طبيعي بالقرب من جزيرة “عيقة رزق” من قبل فريق الاستدامة البيئية.
وتبين أنَّ السلحفاة تعاني من “متلازمة الطفو اللاإرادي” التي جعلتها غير قادرة على الغوص، ونجح الفريق في إعادة السلحفاة بعد تعافيها إلى موطنها الأصلي بالقرب من الجزيرة التي عُثر عليها بجوارها بعد تثبيت جهاز التتبع عليها من قبل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لمراقبة ورصد أنماط هجرتها، لجمع هذه المعلومات بطرق علمية.
يذكر أن هذه الحالة ليست الأولى التي يتم مباشرتها من قبل البحر الأحمر الدولية بالتعاون مع شركائها في إنقاذ سلاحف مهددة بالانقراض أو غيره وخلال العام الماضي تم إنقاذ 5 سلاحف.
وفق “أخبار 24”.