اتفاقية تعاون بين “كوفي” و”شركة القهوة” لزيادة انتشار منتجات القهوة السعودية

وقع تطبيق كوفي، المنصة الرائدة في سوق القهوة عبر الإنترنت اتفاقية تعاون مع شركة القهوة السعودية سيصبح بموجبها الشريك المتميز لها لدعمها في الانتشار والوصول على نطاق أوسع إلى عشاق القهوة داخل المملكة وخارجها.
وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين إلى دمج صناعة القهوة السعودية مع العالم الرقمي، وتسهيل إمكانية تواصل المنتجين المحليين مع المستخدمين النهائيين بسهولة وراحة، إلى جانب دفع قطاع التجارة الإلكترونية للقهوة إلى الأمام، ما يجعل حبوب البن السعودي متاحة لمحبي القهوة من خلال تطبيق كوفي للهواتف المحمولة.
وتسعى الشركتان إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المملكة في عددٍ من المجالات، بما في ذلك إنتاج البن وتحميصه وتسويقه وبيعه بالإضافة إلى جميع الأنشطة الأخرى من أجل الترويج للمملكة كرائدة في هذا القطاع.
من جهته، أعرب المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق كوفي، علي الإبراهيم، عن أملهم بأن تسهم الشراكة في منح القهوة السعودية الرؤية والانتشار اللذين تستحقهما.
فيما أكد رئيس قسم التسويق للشركة السعودية للقهوة، محمد زيني، تطلعهم إلى أن تكون هذه الشراكة بداية لاكتشاف محبي القهوة الفوارق الدقيقة للقهوة السعودية ومدى استعدادها للتنافس مع بعض أفضل المنتجين في العالم.
وفق “أخبار 24”.