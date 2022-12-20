6 طلاب من المملكة يفوزون بمسابقة “هواوي” لتقنية المعلومات

اختتمت أمس مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، التي نظمتها شركة هواوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفاز 6 من الطلاب والطالبات السعوديين المشاركين بالمسابقة النهائية في سلطنة عمان، وذلك بعد مشاركة أكثر من 3500 متسابق من الطلاب والطالبات الموهوبين من 30 كلية وجامعة على مستوى المملكة في نسخة العام الحالي 2022.
وتهدف المسابقة إلى تطوير المنظومة المحلية الشاملة والمتكاملة اللازمة لتقنية المعلومات والاتصالات التي تبدأ بتنمية المواهب التقنية الشابة وتعزيز قدراتهم الابتكارية وصقل معارفهم وخبراتهم بما يتماشى مع التطورات المتسارعة للتقنية .
وخضع المشاركون في المسابقة لدورات تدريبية متخصصة اكتسبوا من خلالها مستويات متقدمة من الخبرة والمعرفة على يد خبراء هواوي بالتعاون مع العديد من أساتذة الجامعات والمشرفين الأكاديميين، التي اختتمت باختبارات المنافسات الوطنية النهائية، وفاز 20 متسابقاً من المملكة كما ترشح عدد 6 متسابقين للمنافسة الإقليمية. وفق “أخبار 24”.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “هواوي تك إنفستمنت” العربية السعودية المحدودة إريك يانغ، إن مسابقة العام الحالي شهدت مشاركة العديد من المواهب المميزة من المملكة والمنطقة، مؤكدا التزام شركته بتنمية المواهب المحلية وإعداد الجيل القادم من قادة التقنية في المستقبل.
يذكر أن الفائزون حصدوا العديد من الجوائز القيّمة بما فيها الجوائز العينية والشهادات المعتمدة كتقدير لإنجازاتهم.