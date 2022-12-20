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جديد المحليات > يستفيد منها 3 آلاف متدرب .. “تقييم” تطلق دوراتها التدريبية لعام 2023
20/12/2022   10:20 م

يستفيد منها 3 آلاف متدرب .. “تقييم” تطلق دوراتها التدريبية لعام 2023

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أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” عن إطلاقها خطة الدورات التدريبية للعام 2023، حيث خصصت أكثر من 200 دورة تدريبية، تستهدف تدريب أكثر من 3 آلاف مستفيد حضوريًا وعن بعد.

وتتضمن الخطة عدداً من الدورات التدريبية المهنيّة في مجالات تقييم العقارات، وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة وتقييم أضرار المركبات.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى إلى زيادة المحصول العلمي ورفع كفاءة قدرات المتدربين وتزويدهم بالمعارف والمهارات، وفق أفضل الممارسات والمعايير، حيث تُعد مهنة التقييم من المهن الواعدة التي تخلق فرصًا وظيفية، وتساهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين.

وتُقدم أكاديمية تقييم دوراتها التدريبية من قبل نخبة من المدربين المحليين والدوليين، وتمنح شهادات مهنيّة معتمدة في برنامج دعم الشهادات الاحترافية في المملكة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لمن يحصل على عضوية الزمالة بعد إكمال المسار التدريبي وساعات الخبرة المطلوبة. وفق “أخبار 24”.

وتمنح الدورات التدريبية الفرصة لموظفي الجهات الحكومية والخاصة الراغبين بتطوير مهاراتهم، حيث يمكن التسجيل من خلال بوابة قيمة، وهي نافذة الخدمات الإلكترونية الخاصة بأعضاء الهيئة المسجلين مسبقاً، أو لمن يرغب بالتسجيل كعضو جديد .

يستفيد منها 3 آلاف متدرب .. “تقييم” تطلق دوراتها التدريبية لعام 2023

جديد المحليات
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