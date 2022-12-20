الرياض تستضيف بطولة العالم الرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الاثقال عن فوز مدينة الرياض باستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس2024.
وتستضيف الرياض تستضيف بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة إلى باريس2024 خلال الفترة 2-17 من سبتمبر 2023.
وتعد هذه البطولة أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1895، وأول بطولة في تاريخ اللعبة تكون المشاركة فيها إجبارية كونها أهم المحطات المؤهلة للأولمبياد باريس حيث أن عدم المشاركة فيها تعني عدم التواجد نهائيا في الأولمبياد المقبل. وفق “أخبار 24”.