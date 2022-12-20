“أمانة الرياض” و”هدف” يوقعان اتفاقية لتطوير واحة الملك سلمان بالملز

وقّعت أمانة الرياض اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تحت رعاية أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، بهدف الإسهام في تفعيل مشروع “واحة الملك سلمان” بحي الملز، من خلال إنشاء مركز إرشاد مهني في الواحة.
وتهدُف الاتفاقية، التي وقّعها مساعد أمين المنطقة المهندس صالح المخضوب، إلى جانب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، إلى دعم المجتمع الوطني من خلال تفعيل الواحة كوجهة تعليمية مهنية وفنية ذات طابع رقمي، ومنصة لإقامة الفعاليات المهنية، وكذلك تقديم منظومة متكاملة من خدمات الإرشاد المهني في الواحة بهدف رفع مهارات وقدرات زوار وسكان مدينة الرياض.
وتنُص المذكرة على تطوير وتشغيل الواحة، وتقديم تجربة نوعية لزوارها، وإثراء المحتوى المحلي من خلال تقديم الفعاليات التعليمية والمهنية والتقنية بمنطقة الفعاليات في الواحة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات لجميع الزوار من مختلف شرائح المجتمع بما فيهم طلبة المدارس والجامعات.
وفق “أخبار 24”.