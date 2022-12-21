“النيابة” توضح عقوبة دخول منطقة تحرك الطائرات دون تصريح

بيّنت النيابة العامة، العقوبات المقررة بحق كل من قام بالدخول إلى المنطقة المحظورة لتحركات الطائرات داخل المطارات دون تصريح، مشيرةً إلى أن أي إخلال بهذا الجانب يوجب المساءلة الجزائية.
وأوضحت بأنه يُعاقب كل من خالف هذه القاعدة بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة تصل إلى 300 ألف ريال، وذلك وفقاً للمواد (166\11) من نظام الطيران المدني.
ولفتت إلى أن تلك العقوبات تشمل كل من قام بالدخول إلى تلك المنطقة المحظورة دون تصريح، أو أدخل أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها مما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطائرات.
وفق “أخبار 24”.